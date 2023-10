Un laser femtoseconde pour marquer les emballages

Après le CO2 et la fibre, qui sont aussi les deux principaux lasers utilisés dans le marquage des emballages, il faudra aussi peut-être compter un jour sur le laser femtoseconde. L'avantage ? L'appareil émet non pas un rayon continu, comme c’est le cas pour les lasers traditionnels mais des impulsions ultra-brèves, d’une durée de 10 puissance -15 secondes, soit encore moins qu’une picoseconde, bref un temps infiniment petit. Seram et Qiova, deux entreprises respectivement basées à Saint-Just-Malmont (Haute-Loire) et à Andrézieux-Bouthéon (Loire) en sont, en tout cas, convaincues.

