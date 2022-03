Un label pour les emballages d'e-commerce

C’est un fait : l’arrivée du Covid a provoqué une hausse massive des ventes sur Internet. La Fédération de la vente à distance (Fevad) a calculé une progression de 15,1% en France en 2021. « Cette augmentation n’est pas sans conséquence, car des centaines de milliers d’emballages et de calages utilisés pour transporter les produits se retrouvent ensuite dans nos poubelles et l’on ne sait pas toujours de quoi il retourne exactement », remarque Gilles Detiège. Le fondateur de Photosynthese, une petite société de conseil basée à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), se réfère plus particulièrement à certaines palettes jetables, aux sachets et aux multiples articles de protection – mousses, coussinets, cornières, particulaire – que l’on retrouve dans les caisses en carton. Il connaît bien le sujet puisqu’il est lui-même à l’origine d’un calage issu de déchets textile, le Blocbox. « On trouve de tout. Certains articles véhiculent parfois une mention sur leur origine, un logo, une référence à une norme… explique le dirigeant. Cela participe à la confusion, le consommateur ne s’y retrouve plus alors qu’il aimerait sans soute savoir comment sont faits ces produits, d’où ils viennent et, surtout, s’ils sont durables ou pas. »

