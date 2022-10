Un instrument de la Nasa repère des dizaines de «super-émetteurs» de méthane depuis l'espace

Prendre de la hauteur, pour mieux constamment l'étendue des dégâts. Telle semblait être la logique observée par la Nasa, lorsqu'elle a envoyé en juillet un spectrographe imageur vers la Station spatiale internationale (ISS). Cet instrument a été installé dans le cadre de la mission EMIT, qui vise à découvrir si les poussières minérales en suspension dans l'air dans différentes régions du monde sont susceptibles de piéger ou de dévier la chaleur du soleil, contribuant ainsi au réchauffement ou au refroidissement de la planète. L'agence spatiale américaine a néanmoins révélé mardi 25 octobre qu'il avait également servi à une tout autre tâche, non moins cruciale : repérer les « super-émetteurs » de méthane.

30% du réchauffement de la planète

Plus de 50 « super-émetteurs », situés en Asie centrale, au Moyen-Orient et dans le sud-ouest des Etats-Unis, ont ainsi été identifiés par le spectrographe depuis sa mise en service. Parmi eux, de nombreuses installations pétrolières et gazières et des décharges, dont certaines étaient déjà connues et d'autres viennent d'être découvertes. Au Turkménistan par exemple, dans une infrastructure de production d'énergies fossiles à l'est de la ville portuaire de Hazar, l'instrument a identifié douze panaches dont une partie s'étendent sur plus de 32 kilomètres. Les scientifiques estiment que ce site relâche 50 400 kg de méthane par heure. « Certains des panaches de méthane détectés par EMIT font partie des plus grands jamais observés, nous n'avons jamais rien vu de tel dans l'espace », alerte Andrew Thorpe, chercheur de la Nasa en charge des études portant sur le méthane.

Produit par la fermentation des matières organiques, ce gaz a un pouvoir de réchauffement 80 fois supérieur à celui du CO2 et s'avère ainsi responsable de 30% du réchauffement de la planète. Traquer les principaux émetteurs s'avère donc essentiel pour comprendre son impact concret sur le dérèglement climatique et déterminer comment le limiter. Fondée en 2016, la start-up tricolore Kayrros utilise justement des technologies de machine learning pour exploiter les milliers d’images produites quotidiennement par des satellites d’observation environnementale et ainsi détecter les fuites de méthane les plus conséquentes.

Avec Reuters (Steve Gorman; version française Camille Raynaud)