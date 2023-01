Un industriel au service des industriels

Aymeric Renaud est Vice-Président industrie et utilisateurs finaux chez Schneider Electric France. Il connait bien les industries et leurs contraintes. Il est tous les jours sur le terrain, avec les industriels, pour étudier avec eux les pistes de solutions et d’économies.

Dans quelle situation sont les industriels aujourd’hui ?

[Photo] Aymeric Renaud : Ils sont très attentifs. La situation est inédite : les coûts de l’énergie explosent, des coupures sont possibles et il y a un risque réel sur la qualité de l’énergie. On en parle moins ; pourtant une baisse de qualité aurait de lourdes conséquences sur la production. Comme historiquement la France profite d’une énergie résiliente et de très bonne qualité, peu de contremesures sont prêtes.

Comment gérer cette situation ?

On en revient toujours à la même équation universelle. Si nous arrivons collectivement à faire des économies d’énergie, nous réduirons ces risques et nous préserverons nos industries, le confort dans nos bâtiments, nos ressources… et l’avenir de notre planète.

Au global, l’industrie représente environ 20% de la consommation énergétique française, avec un profil assez linéaire (stable dans la journée et tout au long de l’année), contrairement aux bâtiments et aux logements dans lesquels il y a de fortes variations (pointes le matin et le soir, les journées froides…). De fait, les industriels se sont penchés depuis longtemps sur leur consommation d’énergie et une partie des gisements d’économie sont identifiés… mais pas systématiquement mis en œuvre.

Où sont ces gisements accessibles ?

Il y en a dans 3 domaines complémentaires.

D’abord le process. Les industriels travaillent depuis longtemps pour optimiser leur production. Ils y réalisent des économies d’énergie bien-sûr, mais également en termes de matières premières. Les systèmes de monitoring permettent de détecter de nouveaux gisements, de mieux comprendre et de piloter ce qui se passe dans une usine en fonction des cycles de production.

Ensuite le bâtiment. Toutes les solutions du tertiaire sont applicables dans un bâtiment industriel et permettent des gains importants d’énergie. Il faut optimiser et piloter le chauffage, la ventilation, l’éclairage…

Enfin ce qu’on appelle les utilités industrielles. Ça regroupe tout ce qui est autour du procédé industriel cœur comme la production d’air comprimé, de froid, de vapeur… Quand les conditions de fonctionnement ne sont pas suivies, les dérives impactent l’efficacité énergétique. Dans ce domaine, il y a des possibilités énormes d’optimisation. Travailler sur les process de régulation permet par exemple des économies de 15% à 20% sur les consommations énergétiques.

Quel est le degré d’urgence ?

Le coût de l’énergie est en haut de l’agenda chez les dirigeants. Certains annoncent déjà devoir suspendre leur production ou arrêter une partie de leurs installations cet hiver.

Les industriels regardent avec attention les technologies qui permettent d’identifier les gisements d’économie dans un premier temps, puis de piloter les installations pour atteindre ces économies dans un second temps. Le tout avec des aides de l’Etat et un retour sur investissement qui s’est énormément réduit avec la hausse des prix de l’énergie : on est passé de 3 ans, à moins de 1 an pour certaines actions.

Comment voyez-vous l’avenir ?

Suite aux différentes crises que nous traversons (confinements à répétition , variation forte de la demande combinée à des tensions sur l’approvisionnement de composants, crise de l’énergie), il y a pour la France un enjeu fort de souveraineté dans l’industrie. Pour relocaliser les savoir-faire, il faut mettre en œuvre des solutions permettant d’être compétitifs et agiles dans un marché très exigeant et volatile et cela passe en partie par la digitalisation. Le digital initie un cercle vertueux d’amélioration continue et il contribue également aux démarches de réduction des consommations énergétiques et aux enjeux de décarbonation.

Quel acteur êtes-vous dans ces démarches ?

Nous avons les solutions qui permettent de capter et mesurer les consommations, de piloter les usages et cela dans tous les domaines (le bâtiment, le process industriel, les utilités). Nous avons le savoir-faire dans les technologies softwares et équipements, pour optimiser et automatiser les consommations et nous avons également les compétences dans les services, de l’audit à la maintenance.

Toutes ces approches, nous les proposons aux clients à travers notre solution EcoStruxure et notamment en les déclinant dans les segments industriels spécifiques comme l’agro-alimentaire, les infrastructures de traitement de l’eau, la chimie, la métallurgie, la production d’hydrogène…

Enfin, en tant qu’industriel, nous sommes les premiers utilisateurs de ces solutions pour nos propres sites de production (plus de 200 usines à travers le monde). Dans celui de Dijon, nous avons réalisé 30% d’économies d’énergie en 5 ans, démontrant ainsi qu’il est possible d’aller chercher, avec nos technologies, des gains de 10% à 30% avec des retours sur investissement contraints.

