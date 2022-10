«Un index de l’emploi des seniors permettra d’éviter les mesures contraignantes», estime Benoît Serre de l'ANDRH

L’Usine Nouvelle : quels seraient les indicateurs d’un futur index senior ? Comment mesurer les efforts des entreprises en faveur de l’emploi des seniors ?

Benoît Serre : Entendons-nous bien, d’abord, sur le terme de senior… Il faut cesser de considérer qu’un salarié est senior à partir de 45 ans, et réserver ce mot aux plus de 55 ans. Sinon on crée des biais de raisonnement, et on ne règle pas le problème du faible taux d’emploi des 55-65 ans.

