Un guide pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Dans un guide commun qui a bénéficié du concours de l’Agence de la transition écologique (Ademe), l’Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (Adepale) et le Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) proposent d’accompagner les transformateurs à mettre en œuvre la disposition de loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) prévoyant une réduction de 50% des « pertes » et du « gaspillage » alimentaires en 2030. Soit une fraction de 21% des 10 millions de tonnes annelles. Le cadre réglementaire français et européen étant posé, les deux organismes développent une méthodologie, « commune, simple, facilement modulable », du gaspillage et définissent des bonnes pratiques et les solutions de valorisation. Dans l’arbre de décision de la caractérisation du gisement et d’élaboration d’un diagnostic, sont pris en compte parts « évitable » et « inévitable » du gaspillage entre aliments « comestibles » et « non comestibles ». Sont également abordés les enjeux des dates de péremption, les dates limite de consommation (DLC) et de durabilité minimale (DDM).

