Un Grand Prix Sial Innovation pour Natur'Avenir et LSDH

À J–30 de la prochaine édition de SIAL Paris, le salon international de l’alimentation organisé par Comexposium, qui se tiendra du 15 au 19 octobre prochain, les 19 lauréats des Grands Prix Sial Innovation ont été désignés. Dans la catégorie « emballage », qui fait l’objet d’un prix spécial, c’est le groupe de boisson et de conditionnement à façon LSDH, qui fournit la marque Natur’Avenir (Relais vert), qui a été récompensé pour le lait UHT bio proposé dans une bouteille à 100% en polyéthylène téréphtalate (PET) opaque recyclé. Pour Audrey Ashworth, directrice du salon, si le jury a voulu primer un emballage qui n’est pas forcément une nouveauté [NDLR : le premier prototype a été présenté en 2017], même si le produit a été lancé en janvier 2022, c’est pour « mettre en avant auprès des professionnels et du public une bouteille en plastique recyclé, légère, sans opercule, et de couleur grise en raison de la matière première ». « Un pari audacieux lorsque le code du segment est le blanc », ajoute-t-elle. En espérant que les ventes de ces contenants, également disponibles sous marque de distributeur chez Carrefour, Intermarché, Casino, entre autres, vont enfin décoller.

[...]