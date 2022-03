Un garde-corps escalier en inox, entre sécurité et esthétique

Présentation des modèles de rambardes

Un garde-corps escalier est essentiel pour se préserver des chutes dans les escaliers. Les kits rambarde en inox ne présentent pas de soudure et sont disponibles avec ou sans garnissage. Ils sont également complets et le montage peut être effectué sans aucune difficulté pour des installations intérieures ou extérieures par collage.

Les poteaux de la rambarde sont fabriqués en acier inoxydable, tandis que la main courante laisse le choix entre le bois et l'inox. Les modèles Inoxkit donnent la possibilité de disposer d’un garde-corps personnalisé. On peut notamment choisir une rambarde avec des câbles en inox en rangées de 5, 6 ou 11, ou alors une composition de câbles et de verre.

Des garde-corps comprenant des lisses ou tubes en inox sont disponibles avec 5 ou 9 rangées, dont le soubassement peut être composé de polycarbonates ou de verre.

Pour un style dans l'air du temps avec une sécurité à toute épreuve, on peut se tourner vers le modèle de garde-corps composé de verre qui convient à tous les types d'escaliers. Les modèles existants s'intègrent à tout style de décoration.

Modes de fixation et types d'inox

Il y a deux possibilités pour ce qui concerne les modes de fixation des garde-corps : la pose française ou la pose anglaise. La première se caractérise par une mise en place directe sur les marches. Ce procédé présente l'avantage de convenir à tout type d'escalier. Dans le cas de la pose anglaise, la rambarde se fixe sur le limon de l'escalier. Cela permet notamment un gain d'espace. Cette installation nécessite toutefois de disposer d'un espace suffisant tout au long de l'escalier. L'épaisseur de la marche doit également être assez grande pour permettre la fixation de l'ensemble.

La sélection de l’inox pour la rambarde se fait en fonction de l’emplacement de l’escalier : intérieur ou extérieur. Il existe deux types d'acier inox, le 304 et le 316. En intérieur, il convient de s'orienter vers le 304, alors que pour un garde-corps en extérieur, on fait appel au 316 brossé. En cas de forte exposition à la corrosion et à la poussière, par exemple en bord de mer ou au niveau d'une piscine, il est recommandé d'avoir recours à de l'inox 316 poli miroir.

À propos des normes

Il est capital que les rambardes répondent aux normes NF en vigueur pour assurer une sécurité sans faille, ce qu'Inoxkit garantit pour l'ensemble de ses modèles. Plusieurs critères sont pris en compte à cet effet. S'agissant de la hauteur de la structure, il est nécessaire que celle-ci soit située entre 80 centimètres et 1 mètre. Par ailleurs, il faut que l'espacement du barreaudage mesure moins de 18 centimètres s'il s'agit de tubes. Dans le cas de câbles, cette limite s'élève à 14,5 centimètres. On peut noter qu'il n'est pas obligatoire de disposer d'une base pleine si le garde-corps est installé sur les marches. Enfin, la distance qui sépare le nez de marche de la lisse ou du câble le plus proche ne doit pas excéder 5 centimètres.

Les kits rambarde en inox proposés par Inoxkit se déclinent dans de multiples configurations pour ce qui concerne les matériaux et le design. Ils offrent la possibilité d'une installation à la française ou à l'anglaise. Et bien entendu, tous les kits sont parfaitement conformes aux normes NF.

