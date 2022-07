Un Français remporte la médaille Fields, Thales recrute, Arkema veut réduire ses émissions... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Arkema se fixe des objectifs environnementaux plus contraignants, scope 3 inclus

Le chimiste français continue de rehausser ses objectifs de réduction de son impact environnemental. Le groupe ne cible plus, comme annoncé il y a tout juste deux ans, 38% de réduction d’émissions équivalent CO2 à l’horizon 2030 par rapport à 2019, mais une baisse plus marquée de 46%. Le projet est d’autant plus ambitieux qu’Arkema y ajoute un plan de bataille pour réduire ses émissions de scope 3.

La médaille Fields décernée au Français Hugo Duminil-Copin

Quatre mathématiciens ont reçu, mardi 5 juillet, la médaille Fields, la plus prestigieuse des distinctions dans le domaine. Parmi eux, le Français Hugo Duminil-Copin, dont les travaux portent sur les probabilités appliquées à la physique statistique. Explications et projections.

NW Storm couple recharge haute puissance et stockage

La technologie développée par la filiale de NW Storm est pour le moins originale. L'entreprise innove dans le stockage électrique et la recharge haute puissance, en mêlant les deux. Un pari que la société compte bien relever grâce à une levée de fonds de 300 millions d'euros.

Un repreneur pour la Fonderie de Bretagne

Au cours d’un premier Comité social et économique extraordinaire qui s’est tenu lundi 4 juillet à Caudan (Morbihan) au siège de La Fonderie de Bretagne, a été dévoilé le nom du candidat à la reprise de cette filiale de Renault, à vendre depuis de nombreux mois. Le fonds d’investissements allemand Callista Private Equity (Munich) se propose de reprendre les activités de la fonderie qui fabrique des pièces - bras de suspension, coudes d’échappement… - principalement pour son actionnaire Renault. Le candidat s’engage à conserver, au moins pendant deux ans, les 285 emplois en CDI de l’entreprise bretonne.

Airbus engrange des commandes en Chine et aux Etats-Unis

Après des années de disette commerciale en Chine, Airbus a engrangé une commande massive de 292 appareils A320 de la part de quatre compagnies aériennes chinoises. Obtenu après d’intenses négociations, l'accord constitue un contrat majeur à plus d’un titre. Aux Etats-Unis, c'est un autre contrat prestigieux estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars qu'a décroché le groupe Airbus Defense and Space. Le Pentagone lui a commandé 42 satellites de type Arrow afin de mettre sur pied la première phase de sa constellation Transport Layer, destinée à améliorer la connectivité de l'armée américaine.

Thales a dévoilé l’ampleur de son plan de recrutement pour 2022

A l’instar des autres acteurs de l’aéronautique, Thales lance un plan de recrutements XXL. Le groupe d’électronique et de haute technologie a dévoilé, lundi 4 juillet, son ambition de recruter 11 000 personnes dans le monde en 2022, contre 9 000 en 2021. Des ambitions qui témoignent du fort rebond d’activité de ce groupe de 81 000 salariés, l’un des acteurs de l’aéronautique à avoir le mieux traversé la crise liée à la pandémie au sein de la filière tricolore.

Viessmann investit un milliard d’euros dans les solutions vertes de chauffage et de réfrigération

Le fabricant allemand de systèmes de chauffage et de réfrigération Viessmann annonce un investissement d’un milliard d’euros sur trois ans. Le groupe de 13 000 salariés, dont 500 sur son site de Faulquemont (Moselle), se positionne sur les nouveaux enjeux énergétiques en Europe.