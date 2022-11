Un four à hydrogène chez Ardagh pour Absolut Vodka

Après les fours à gaz, la tendance est en ce moment aux fours électriques. D’autres prennent de l’avance et vont plus loin encore : le four à hydrogène. Cette « première mondiale », nous la devons à un partenariat entre deux entreprises, Absolut Vodka, marque du groupe Pernod Ricard, deuxième producteur mondial de vins et spiritueux, et le verrier Ardagh Glass Packaging, filiale du groupe irlandais Ardagh et fournisseur historique d'Absolut. Le montant de l'investissement n’est pas dévoilé.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]