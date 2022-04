Un fonds pour les start-up de l'aérospatial, ce site français à fond sur le GNL, du lithium made in France… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Un fonds de 300 millions pour les start-up du secteur aérospatial

La société de gestion Audacia dirigée par Charles Beigbeder et l’accélérateur de start-up Starburst s’allient en vue de constituer le fonds Expansion de plus de 300 millions d’euros à terme, ciblant les start-up des secteurs de l’aéronautique, du spatial et de la défense.

Cette usine de Technip Energies profite à fond du développement du GNL

Filiale autonome de Technip Energies, FMC Loading Systems se tourne vers le CO2, l’hydrogène liquide et l’ammoniac. Son usine française de Sens (Yonne) produit des bras de chargement pour terminaux pétroliers et gaziers.

Imerys planche sur l’exploitation du lithium en France

Le groupe minier Imerys planche depuis fin 2021 sur l’extraction du lithium et d’autres métaux stratégiques à Beauvoir, dans l’Allier, en partenariat avec quatre laboratoires de l’Université de Lorraine, une référence en génie minier et minéral.

Safran va tester la première pile à combustible à bord d'un avion

Safran cherche à accélérer la mise en œuvre de la pile à combustible à bord des avions. Pour lancer les premiers tests, le groupe vient d’investir dans l’entreprise britannique Cranfield Aerospace Solutions. Elle va utiliser son aéronef comme un laboratoire volant pour ses technologies.

Le constructeur-loueur de bateaux Les Canalous renaît

Après un incendie qui a détruit une partie de son chantier naval en 2020, les Canalous a engagé 2 millions d’euros pour le reconstruire au cours de l’année 2021. L’entreprise planche sur un nouveau bateau à hydrogène qui devrait naviguer en mai 2022.

Maison Sinnae investit plus de 5 millions d’euros dans le Gard

La coopérative viticole gardoise Maison Sinnae injecte 5,2 millions d’euros en 2022 dans la construction d'un bâtiment logistique à Laudun-l’Ardoise et l’installation d’une ligne d'embouteillage neuve à Chusclan afin d’augmenter la part des vins conditionnés.

La Savonnerie de Haute Provence diversifie ses procédés à Villeneuve

Implantée à Villeneuve (Alpes-de-Haute-Provence) la Savonnerie de Haute Provence, spécialiste des savons et cosmétiques solides fabriqués à façon, se dote d’une nouvelle ligne d’extrusion et d’une unité de coulage à chaud. Un investissement en partie abondé par le plan France relance.