Un flacon en PET avec poignée collée pour les détergents

Les poignées collées dans les bouteilles et autres contenants pour liquides alimentaires ne sont pas une nouveauté, mais il est vrai que, jusqu'à présent, ces solutions se limitaient aux boissons et aux huiles alimentaires. KHS ambitionne de faire de ses flacons en polyéthylène téréphtalate (PET) à poignée collée une alternative aux contenants en polyéthylène haute densité (PEhd) et en polypropylène (PP), utilisés dans le domaine des détergents, notamment les lessives et les adoucissants. Ses flacons sont produits comme une bouteille d’eau minérale, par étirage-soufflage. Leur section en ellipse implique d’utiliser un procédé de chauffe préférentielle des préformes, ce qui n’a rien de nouveau non plus. En revanche, ce qui change, c’est le procédé d’intégration des poignées, par collage, qui s’oppose aux systèmes par clipsage, utilisés jusque-là. Le constructeur s’est servi de l’expérience accumulée dans les adhésifs par sa division machines de regroupement, dans le cadre du projet Nature MultiPack qui consiste, pour rappel, à regrouper des bouteilles en plastique à l’aide de points de colle afin d’éviter l’emploi d’un film plastique.

10% de matière en moins

Selon KHS, le collage permettrait d'économiser jusqu’à 10% de PET et d'augmenter l'efficacité du process d'étirage-soufflage. En particulier, selon le constructeur, l'étirage-soufflage est particulièrement économe en énergie par rapport à l’extrusion-soufflage utilisé dans la production de flacons PEhd et PP, ce qui s’avère être un avantage non négligeable au vu de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. Finalement, entre les réductions de matériaux et d’énergie, la solution permet d’économiser jusqu’à 30 % de ressources. La démarche environnementale ne s’arrête pas là : le corps de la bouteille et la poignée sont tous deux fabriqués en PET recyclé (rPET). Autre avantage, qui dérive cette fois du design, le flacon ainsi conçu est plus stable qu’un contenant à poignée traditionnel. Enfin, le PET, transparent, rend le produit visible en linéaire, ce qui peut constituer un avantage supplémentaire en termes de marketing. Le projet, qui porte sur un flacon de 2,3 l, a été développé en partenariat avec le fabricant portugais d’emballages en plastique Logoplaste.