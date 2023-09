Un expert du papier à la tête de Stora Enso

C’est un expert du secteur de la forêt et des matériaux d’origine renouvelable que le conseil d’administration de Stora Enso a choisi pour la présidence du papetier nordique coté à la Bourse d’Helsinki (Finlande) et Stockholm (Suède). Le nouveau Pdg, Hans Sohlström, 58 ans, qui a pris ses fonctions le 18 septembre, était un administrateur du groupe forestier et producteur d'emballages depuis 2021 et il a dirigé pendant quatre ans, jusqu’à fin 2022, le fabricant finlandais de matériaux à base de fibres Ahlstrom. Il remplace Annica Bresky, à ce poste depuis 2019, qui rejoint Orsted, l'une des principales entreprises danoises du secteur de l'énergie verte.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]