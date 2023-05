Un évènement unique au cœur de notre défense

MBDA organise le 23 mai prochain, une nouvelle édition de son évènement de recrutement !



Venez découvrir le Groupe, la richesse des expertises de MBDA en France, passez un entretien avec un recruteur et vivre une expérience au cœur de notre défense.

*pour les candidats qui ne sont pas situés en Ile-de-France, le transport vous sera remboursé sur justificatif (originaux)

Leader mondial dans le domaine des systèmes d'armements complexes, MBDA est le seul groupe européen capable de concevoir et de fabriquer des systèmes pour répondre à toutes les exigences opérationnelles des trois forces armées (terre, mer et air). MBDA se positionne au cœur de la souveraineté des nations européennes et de leurs alliés en leur fournissant des capacités militaires décisives à des fins de sécurité.

PROGRAMME

Le temps d'un après-midi, vivez un parcours de recrutement unique en 4 temps !

• Découverte de MBDA et de nos produits

• Moment d'échange avec nos collaborateurs sur les métiers de l'ingénierie

• Partage avec les ressources humaines et entretien de recrutement avec un recruteur

• Participation à un challenge fun et innovant (A la clé : des places pour le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace au Bourget avec une visite privilégiée du stand MBDA !)

DÉCOUVREZ NOS MÉTIERS

• Nos savoir-faire sont uniques et nous proposons plus de 100 métiers différents : notre expertise s'étend sur toute la chaîne de valeur des systèmes, de la conception au développement, jusqu'à la production, l'intégration, et enfin le support clients. Pour accompagner ces projets, nos équipes travaillent avec les métiers des fonctions support, qui soutiennent notre stratégie et sont la clé de notre succès.



• Durant cet évènement, venez découvrir les métiers de l'ingénierie dans des domaines techniques, au cœur du développement des systèmes de missiles et de notre excellence opérationnelle. Ingénierie logiciel et électronique, Architecture des systèmes d'armes, Aérodynamique ou encore Essais… Rendez-vous le 23 mai !

Je m’inscris : https://mbda-missiontojob.com/