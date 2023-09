Un essai crucial de mise à feu réussi pour la fusée Ariane 6 à Kourou

Test de mise à feu réussi ! Ariane 6 a passé son essai à feu complet de l'étage principal sur le pas de tir de Kourou, en Guyane française, sous la conduite des équipes de l’ESA, du CNES et d’ArianeGroup, mardi 5 septembre. Un précédent essai, mené le 18 juillet dernier, avait déjà permis de tester avec succès le retrait du portique mobile, le remplissage en hydrogène (-253° Celsius) et en oxygène (-183° Celsius) des réservoirs de l’étage principal et de l’étage supérieur du lanceur. Toutefois, la dernière partie du test, qui prévoyait un court allumage du moteur Vulcain 2.1, avait du être reprogrammée.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]