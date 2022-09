Un escadron de nouvelles Jeeps pour contrer Rivian et Tesla

Partie tard dans la bataille de l'électrique, Jeep a levé le voile sur une Jeep Recon 100% EV, inspirée par l'icône du tout terrain à moteur thermique Wrangler, un Wagoneer S - nouveau venu à batterie dans la famille Grand Cherokee et Wagoneer - ainsi qu'une petite Jeep Avenger EV destinée au public européen.

Christian Meunier, directeur de la marque, a expliqué que ces futurs modèles électriques - dont certains n'ont pas été dévoilés lors d'une présentation à la presse mercredi - aideraient Jeep à faire face à la concurrence des autres véhicules électriques.

Rivian, Scout et Hummer - relancée par General Motors - ont tous lancé des SUV électriques sur un segment qui fut le pré carré de Jeep pendant des décennies: le véhicule pour l'aventure par tous les temps. Et Tesla, avec ses SUV Model X et Model Y, s'attaque lui aux clients de Jeep à la recherche de solutions plus polyvalentes.

Christian Meunier est convaincu que les Recon et Wagoneer électriques, dont la commercialisation est prévue pour 2024 ,et l'Avenger européen, programmé pour début 2023, alimenteront la croissance de la marque.

"Nous n'en n'avons pas encore fini avec la croissance, mais nous voulons y parvenir de la bonne façon", a-t-il dit, ajoutant ne pouvoir donner de projections de volumes pour les années à venir.

Jeep table sur le fait que les modèles électriques représenteront 50% de ses ventes aux Etats-Unis et 100% de ses ventes en Europe d'ici 2030, a également dit Christian Meunier.

La marque compte toujours proposer ce type de véhicule en Chine, a-t-il dit, mais sans autre précision. Stellantis a annoncé en juillet une refonte de sa stratégie pour Jeep sur le marché chinois, mettant fin à une JV avec le constructeur automobile local GAC et se tournant vers un mode d'import.

En Europe, Jeep veut utiliser l'Avenger pour se renforcer sur le segment des SUV compacts, où il est déjà présent avec le Renegade, et cibler une clientèle plus jeune et plus féminine.

L'Italie est actuellement le principal marché de Jeep en Europe, pesant la moitié de ses ventes sur le continent, et la marque veut gagner du terrain en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.

(Giulio Piovaccari et Joseph White, Gilles Guillaume pour la version française, édité par Tangi Salaün)