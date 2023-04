Un emploi à Montréal, plaque tournante mondiale du secteur aérospatial

Venez rencontrer les entreprises québécoises qui seront présentes à la 54e édition du Salon international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget les 23 et 24 juin 2023 dans le but de recruter des talents spécialisés dans ce secteur. Vous souhaitez en savoir plus? Assistez au webinaire gratuit organisé par la Direction des services d’immigration du Québec en Europe le 31 mai 2023 à 17 h (heure de France métropolitaine). Cliquez ici pour vous inscrire.

Des occasions de carrière en Amérique du Nord dans le secteur aérospatial vous attendent au Québec! Premier pôle canadien du secteur de l’aérospatiale qui se classe parmi les plus grands joueurs mondiaux, le Québec s’étend sur un vaste territoire et sa population est performante, inspirante et accessible.

L’industrie aérospatiale québécoise est diversifiée, car elle repose sur une variété de segments de marché (avions, hélicoptères, systèmes d’aéronefs, etc.) ainsi que des expertises techniques et technologiques étendues. C’est sans compter la présence de cinq grands maîtres d’œuvre dans la province : Airbus, Bell Helicopter, Pratt & Whitney, CAE et Bombardier, de même que des équipementiers, des fournisseurs et des sous-traitants spécialisés qui forment un véritable écosystème de calibre mondial.

L’industrie se découpe en trois secteurs d’emploi : la fabrication, le transport aérien et les aéroports. Une grande diversité de métiers se rattache à ces activités : notamment des postes en ingénierie, mais aussi en usinage, en montage, en câblage, en contrôle de la qualité, en pilotage et en diverses techniques de maintenance d’aéronefs et avionique… Les possibilités sont presque illimitées!

Rappelons également que les métiers en lien direct avec les avions ne sont pas les seuls concernés par l’aérospatiale : les drones civils et commerciaux, les satellites, les hélicoptères, pour ne nommer que ceux-là, sont d’autres avenues du secteur à explorer.

Enfin, le Québec est non seulement un chef de file de l’industrie aérospatiale, mais aussi un endroit où près de 80 % de la population parle français. Située au nord-est de l’Amérique, la province offre entre autres des politiques familiales avant-gardistes et un milieu de vie exceptionnel, égalitaire et sécuritaire.

Ça vous parle? Découvrez les raisons de bâtir votre avenir au Québec dans le secteur de l’aérospatiale !



Ne manquez pas le webinaire du 31 mai 2023 à 17 h (heure de France métropolitaine) où vous pourrez poser toutes vos questions.



Inscrivez-vous dès maintenant!

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!