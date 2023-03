« Un effort de développement de technologies à empreinte carbone réduite est en cours », selon Jean Sentenac (Axens)

InfoChimie magazine : Dans un contexte de crise sanitaire qui s'est prolongée en Asie, de guerre en Ukraine et de hausse des prix des matières premières et de l'énergie, comment s'est déroulée l'année 2022 pour votre entreprise ?

Jean Sentenac : L'année 2022 a été une année de forte reprise pour Axens. Les ventes ont augmenté de 10 % par rapport à l'exercice 2021, malgré l'arrêt de nos activités en Russie. Nous sommes dans la trajectoire de notre stratégie, avec notamment une nouvelle organisation qui simplifie nos interfaces clients et leur consacre des moyens pour préparer avec eux le futur bas carbone. Les prises de commandes ont augmenté de 55 %, à plus de 1 100 millions d'euros. Les ventes de produits ont été très soutenues dans l'industrie des carburants, de la chimie et du gaz, ce que l'on peut interpréter par des reprises de projets qui avaient été retardées parla crise du Covid-19. Le marché des catalyseurs et des adsorbants a été particulièrement dynamique. Malgré la forte augmentation des prix de l'énergie - gaz et électricité -, et de certaines matières premières, nous avons pu livrer l'ensemble de nos clients, mais avons dû répercuter ces augmentations.

Parmi les faits marquants, nous avons signé d'importants contrats en Égypte dans le domaine de la pétrochimie. L'activité a été très bonne dans le domaine du gaz, ainsi que dans le domaine des renouvelables et du recyclage des plastiques. Axens a continué à investir dans ses usines, en inaugurant, par exemple, un nouvel atelier d'imprégnation de catalyseurs sur son site de Salindres, représentant un investissement de 30 millions d'euros.

Pour 2023, les perspectives demeurent bonnes. Nous allons continuer d'investir dans de nombreux développements de procédés, produits et équipements, appuyés par notre maison mère IFPEN, avec des budgets en augmentation de 50 %. Ceci devrait peser sur les résultats en 2023, qui sont attendus, ensuite, en forte amélioration. De nombreuses embauches sont prévues.

Quelles ont été les régions du monde les plus dynamiques et pour quelles technologies ?

J. S. : Les projets liés à l'économie bas carbone et au recyclage de plastiques, aux e-fuels, biofuels et SAF sont clairement centrés sur l'Europe et l'Amérique du Nord. C'est en revanche dans la zone Moyen-Orient/Asie que le secteur de l'Oil&Gas reste le plus dynamique, avec de nombreux projets autour de la substitution du gaz russe, mais également des projets Crude-to-Chemicals, notamment en Égypte et en Arabie saoudite. Les clients cherchent à produire davantage de produits chimiques dont les marges et les perspectives à long terme sont meilleures que celles des carburants fossiles dont le marché est appelé à décroître, avec le développement de la mobilité électrique. En Asie, où nous attendons la reprise du marché intérieur chinois, c'est un peu un mix des deux. Enfin, nous avons livré avec succès de nombreux fours et modules sur l'ensemble de ces régions et d'autres projets sont encours de réalisation. Il y aune forte demande autour des fours électriques qui permettent de baisser les émissions de carbone, quand l'électricité est décarbonée. Dans les cinq ans à venir, nous estimons que la moitié des fours qui seront vendus seront électriques.

Quelle est la part de vos activités relevant du raffinage et de la pétrochimie classique et des nouveaux procédés de décarbonation ?

J. S. : La mission d'Axens est d'offrir à ses clients des solutions innovantes et durables pour les aider à relever leurs défis liés à la protection de l'environnement et à la transition énergétique. À ce titre, nous accompagnons la décarbonation de l'industrie du raffinage et de la pétrochimie. Celle-ci doit passer, tout d'abord, par un travail de sobriété ou d'efficacité énergétique, de réorientation du mix vers les carburants durables (bio ou e-fuels), le remplacement du fuel parle gaz, puis ensuite par de l'hydrogène bas carbone, et enfin, par une plus grande transformation de produits pétroliers en produits chimiques. La chimie permet de fabriquer des produits indispensables à une économie durable et modernisée, avec la capacité de devenir circulaire parle recyclage de produits à rotation rapide, comme, par exemple, les emballages plastiques. C'est pourquoi nous considérons qu'être actifs dans la chimie relève déjà de la décarbonation. Aussi, si l'on regarde nos ventes de licences et d'équipements liées aux installations à venir, les deux tiers sont déjà orientés bas carbone.

De quoi est constitué votre portefeuille de procédés dans les biocarburants ?

