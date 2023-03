Un débat public pour le projet du Sedif

Les Franciliens ont du 20 avril au 20 juillet pour se prononcer sur le vaste projet de traitement de l'eau à 870 millions d'euros prévu par le Syndicat des eaux d'Île-de-France. Le Sedif et la Commission nationale du débat public (CNDP) ont annoncé le principe de cette consultation le vendredi 24 mars, car la loi impose un débat public à tous les porteurs de projets de plus de 300 millions d'euros ayant un impact sur l'environnement. Le projet repose sur la technologie de filtration par membrane dit « osmose inverse basse pression » (OIBP) qui doit équiper les usines de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), Méry-sur-Oise (Val-d’Oise) et Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis).

