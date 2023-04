Un DAF chez MG Tech

Alexandre Gowie, 43 ans, est nommé au poste de directeur administratif et financier (DAF) de MG Tech. En charge de l’ensemble des équipes administratives et financières des différentes entités du groupe que sont MG Tech France, MG Tech Canada Inc et MG Prod, il aura pour mission d’assurer la pérennisation et la croissance de leurs activités.

« Je suis très heureux qu’Alexandre rejoigne le groupe MG Tech. Son parcours international et ses compétences financières s’inscrivent parfaitement dans notre plan de développement stratégique. Alexandre supervisera dans un premier temps l’ensemble des équipes comptables, administratives et contrôle de gestion et sera l’interlocuteur de nos différents partenaires financiers. Son arrivée, juste après la fusion de nos différentes entités juridiques, va nous permettre de consolider notre organisation et nos process. » commente Xavier Lucas, directeur général du groupe MG Tech.

Titulaire d’une Maîtrise en sciences de gestion de l’Université Paris Sud et d’un Master en audit, conseil et contrôle de gestion, finance et management des services financiers de l’ISC Paris, il a débuté sa carrière à l’international chez l’ingénieriste Cegelec, à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis (EAU), comme responsable financier avant de rejoindre le groupe pétrolier Aker en tant que directeur financier. Il passera ensuite une dizaine d’années chez Rubis, un autre groupe pétrolier, en tant que DAF. « Mes prochains challenges seront d’optimiser le système d’informations et d’établir des procédures de fonctionnement du groupe », a-t-il indiqué, en marge de cette nomination.