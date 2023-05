Un consortium européen s'allie pour le projet de satellites Iris2

Dans un communiqué conjoint publié mardi, elles expliquent souhaiter contribuer à l'autonomie stratégique de l'UE et "fournir aux entreprise et aux citoyens européens une nouvelle infrastructure de communication sécurisée".

Le consortium est ouvert à d'autres acteurs et sera dirigé par Airbus Defence and Space, Eutelsat, Hispasat, SES et Thales Alenia Space, ont dit les sociétés.

Les entreprises de télécommunications Deutsche Telekom, OHB, Orange, Hisdesat, Telespazio et Thales se sont également jointes au partenariat.

Iris2 vise à concurrencer Starlink, service d'accès à Internet par satellite lancé par le milliardaire Elon Musk, directeur général de Tesla.

