Un consortium d’industriels et d’opérateurs gaziers déploie un vaste projet de captage de CO2 dans le Grand Ouest

TotalEnergies, Lhoist, Lafarge, Heidelberg Materials, GRTgaz et Elengy ont annoncé lundi 10 juillet le lancement de GOCO2, un projet de captage et de transport de CO2 d’origine industrielle des Pays de la Loire et de Nouvelle-Aquitaine. Le consortium prévoit de récolter et de stocker jusqu’à 4 millions de tonnes par an de CO2 en 2050, soit 75% des émissions industrielles du Grand Ouest à cette date.