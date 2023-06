Un concurrent chinois pour Airbus, une 2CV en bois, une mine suédoise bas-carbone… Les cinq images de la semaine

Premier vol commercial pour le C919 chinois

Le C919, premier avion court moyen-courrier «made in China» a effectué, le 28 mai, son vol inaugural. Ce monocouloir fabriqué par Comac cherche à concurrencer directement les A320neo et Boeing 737MAX. Pas encore certifié en Europe et aux Etats-Unis, le C919 devra se contenter du marché chinois et de quelques pays alliés. Pas un drame pour Boeing : en raison des tensions géopolitiques entre Pékin et Washington, aucune compagnie chinoise n’a passé commande d’appareils américains depuis bientôt six ans. Airbus est bien plus exposé à cette nouvelle concurrence : selon ses prévisions, sur les quelque 40 000 avions neufs prévus dans les 20 prochaines années, plus de 8 400 seront destinés à la Chine, dont 84% de monocouloirs. En clair, le pays représente à lui-seul un cinquième du marché aéronautique mondial.

Au cœur d’Aitik, la mine de cuivre XXL du suédois Boliden

Sur le bord extérieur de la mine d’Aitik, exploitée par le groupe suédois Boliden dans le nord de la Suède, un camion minier se gare aux côtés d’une grue excavatrice. Sa benne jaune contient 317 tonnes de roches… parmi lesquelles ne se trouve pourtant que 300 à 600 kilos de cuivre (ainsi que quelques grammes d’or et d’argent). Soit de quoi fabriquer seulement trois à six voitures électriques de type Tesla ! Pour garder une opération rentable malgré des faibles teneurs (en dessous de 0,2%), Boliden joue sur la taille et extrait 90 millions de tonnes de roches par an. Mais le groupe minier a optimisé à fond sa productivité, jusqu’à mettre en avant la faible empreinte carbone du métal qu'il produit, proche de 1,5 kilo de CO2 par kilo de cuivre quand la moyenne mondiale tourne entre 2,5 et 4.

Airbus et Safran testent les avions 100% biocarburants

Pour favoriser l’usage des carburants durables, considérés comme essentiels à la transition écologique de l'aviation, Airbus et Safran mènent des compagnes de tests visant à les rendre 100% compatibles avec les appareils existants. L'Usine Nouvelle a pu visiter leurs installations d’essais, très rarement dévoilées. Deux paramètres clés sont analysés en priorité : le pouvoir calorifique et la masse volumique, qui varient en fonction du taux d’incorporation.

Cette 2CV en bois pourrait battre un record

Voici une voiture qui n’est pas faite du même bois que les autres. Cette réinterprétation de la célèbre 2CV de Citroën, qui sera vendue aux enchères dimanche 4 juin à Montbazon (Indre-et-Loire), est fabriquée… en bois. En parfait état de marche, ce modèle conçu par l'ancien charpentier et menuisier Michel Robillard, est estimé entre 150 000 et 200 000 euros et pourrait ainsi devenir la 2CV la plus chère de l'histoire. «Entièrement réalisée en bois fruitier, noyer, poirier et pommier, merisier et loupe d’orme, cette mythique voiture de quatre places a été façonnée manuellement en un peu plus de cinq ans», raconte-t-il dans un communiqué. Un véhicule monté sur le châssis d’une Citroën Dyane de 1969, que son futur propriétaire évitera de mettre dans un platane.

La Fiat Topolino, une Citroën AMI à l’italienne

Quand la Citroën AMI rencontre la dolce vita italienne. Le 31 mai, le groupe Stellantis a présenté une nouvelle version de sa micro-citadine sans permis, commercialisée cette fois sous la marque transalpine Fiat. Plus épurée que sa version française, la Topolino («petite souris» en italien) reprend les codes des premières Fiat 500 – c’était d’ailleurs son surnom à l’époque. Phares ronds, toit en toile enroulable, jantes blanches, pas de portières… Le tout doté, comme sa grande sœur AMI, d’un moteur électrique de 8,2 ch pour une autonomie de 70 km et une vitesse plafonnée à 45 km/h. L’idéal pour caboter de plage en plage, même sans permis.