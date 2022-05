Sûrs, faciles à programmer, peu coûteux : les avantages des cobots sont nombreux. C’est ce qui explique leur développement, notamment chez les entreprises qui n’ont pas nécessairement besoin de cadences ou de forces de levage importantes ou encore chez celles qui s’approchent pour la première fois à la robotique. D’après Interact Analysis, le marché de la robotique collaborative devrait se développer à un rythme soutenu, pouvant atteindre les 20 % par an au cours des six prochaines années.

Festo, dont l’activité est centrée sur le développement de composants pour machines de production, notamment les vérins, lance son premier cobot. Sa particularité ? Contrairement aux autres cobots du marché qui sont gouvernés par les mouvements générés par des moteurs électriques, le sien est mû par la pneumatique. Il en résulte plusieurs avantages sur le plan mécanique et du fonctionnement. Le premier est sans doute le poids limité de l’appareil, de 17 kg, ce qui permet de le placer facilement dans l’atelier y compris sur des machines ou des tables de travail. Cela est du à l’emploi d’entraînements directs particulièrement légers dans les articulations, qui ne nécessitent pas de réducteurs lourds. Deuxième avantage : l’encombrement limité. Le cobot de Festo possède une envergure de 670 mm, « la longueur d’un bras humain » comme le rappelle l’équipementier allemand et se déplace à une vitesse « adaptée à la situation », avec des mouvements fluides, se bloquant dès lors qu’il entre en contact avec un obstacle.

Régulateurs de pression

À la différence des machines électriques, ce sont ici des régulateurs de pression intégrés aux articulations qui permettent au robot de comprendre quand il est touché ce manière à répondre avec des fonctions de sécurité appropriées. L’armoire de commande est intégrée dans la base. Aucune autre armoire électrique déportée n’est nécessaire. Troisième avantage : le prix. Festo met en avant une conception économique et la mise en œuvre de capteurs de force-couple moins coûteux que les systèmes électriques. Néanmoins, la capacité de levage de l’appareil de dépasse pas les 3 kg. Enfin, la programmation se veut intuitive. Rapide et facile à maîtriser, le cobot ne nécessite aucune formation pour la programmation et la conduite. Festo garantit une mise en service en une heure et propose, comme le font les autres constructeurs, la programmation sur ordinateur point par point ou par guidage du bras du robot dans l’espace avec la main afin de lui apprendre la trajectoire à effectuer. La commercialisation débutera en 2023. Basé à Esslingen am Neckar en Allemagne, Festo développe des composants tels que des vérins, des actionneurs, des préhenseurs, des moteurs pour les machines de production. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros avec 20 000 salariés.