Un camion-toupie sécurisé, l'incursion du luxe dans le métavers, nouvelle cimenterie Hoffmann... Les cinq images de la semaine

© Unibéton Ce nouveau modèle de camion-toupie est doté d'une cabine largement vitrée et surbaissée pour sécuriser ses déplacements.

Des camions à béton à cabine vitrée pour améliorer la visibilité du conducteur

Unibéton et le groupe Sola testent un nouveau modèle de camion-toupie, doté d’un large vitrage et de systèmes sécurisant la conduite en ville. Une innovation signée Mercedes Benz, que le constructeur entend décliner dans la collecte des déchets.

Le démarrage de la production d’avions électriques français

Les projets tricolores de petits aéronefs électriques se multiplient en France, propulsant l’aviation dans une nouvelle ère. Mais les financements ne suivent pas le rythme de l'innovation.

Un chantier de vingt ans pour décontaminer la "villa radioactive" de Ganagobie

Dans les Alpes de Haute-Provence, un laboratoire tenu par un entrepreneur peu scrupuleux a contaminé le site au carbone 14 et à d’autres substances radioactives et chimiques à la fin du XXe siècle. Le chantier de dépollution, mené par l’Andra, s'approche de son terme, après vingt ans d'efforts.

Une usine de 70 mètres de haut pour Hoffmann Green Cement, en Vendée

Eiffage, Edycem et Ibau Hambourg ont achevé le gros œuvre d’une tour de 70 mètres de haut à Bournezeau, en Vendée. Celle-ci limite l'emprise au sol du deuxième site industriel du producteur de ciment « bas carbone » Hoffmann Green Cement Technologies.

Les NFT font tourner la tête des géants du luxe

Gucci, Vuitton, Balenciaga… En 2021, les marques de luxe se sont quasiment toutes lancées dans les NFT. Via ces tokens digitaux, elles élargissent leurs bases prospects et luttent contre la contrefaçon, y compris lors des reventes en seconde main. Et dans le métavers, un sac à main de luxe peut se vendre plus cher que dans la vie réelle.