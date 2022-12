Un bâtiment entièrement recouvert de panneaux solaires et une voiture volante : le meilleur de l'Industrie c'est fou en 2022

Un bâtiment recouvert de panneaux solaires

En tant que producteur et fournisseur d’électricité, le taïwanais Taipower veut donner l’exemple. Son bâtiment destiné au stockage et à la maintenance de ses équipements, dont l’ouverture est prévue en 2024, sera entièrement recouvert de panneaux solaires. La forme ronde de l’édifice permettra de maximiser la quantité de lumière solaire que la façade photovoltaïque pourra exploiter. Les 4 000 m² de panneaux accrochés aux fenêtres devraient générer chaque année 1 million de kilowattheures d’énergie propre, ce qui correspond à la consommation annuelle de 220 foyers français et le rendra autosuffisant.

Bellwether fait décoller sa supercar volante

Quand la plupart des projets de taxis volants s’inspirent des hélicoptères et des avions, la start-up britannique Bellwether reste décidée à faire voler son engin aux allures de supercar. Lors du premier test effectué en novembre, un prototype a fendu les airs à 40 km/h, à environ quatre mètres du sol. Dans sa version finale, l’engin, baptisé Volar, devrait pouvoir atteindre les 915 mètres d’altitude et se déplacer à plus de 210 km/h, avec une autonomie proche de 300 km. Fondée en 2019, l’entreprise prédit sur son site que le transport aérien urbain sera inévitable d’ici à une dizaine d’années. Elle vise une commercialisation à l’horizon 2028.

