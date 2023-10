« Un axe fort de notre R&D porte sur la durabilité », Moussa Naciri, directeur général d'Oleon

Bien qu'elle utilise, pour l'essentiel, une matière première d'origine renouvelable, la société Oleon, filiale du groupe Avril, reste focalisée sur la durabilité de ses produits et de ses opérations.Une stratégie qu'elle décline à l'échelle globale, alors qu'elle mène de front une expansion sur trois continents : l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Entretien avec Moussa Naciri, directeur général d'Oleon et membre du comité exécutif d'Avril.