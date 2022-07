Un appel pour le recyclage des barquettes en PET

La conférence annuelle proposée par Emballages Magazine le 23 juin était particulièrement riche en annonces. Dans le cadre du programme Tray2Tray, Christophe Rossé, directeur marketing de Klöckner Pentaplast (KP), a, par exemple, lancé un vigoureux « appel à l’action » pour mobiliser l’ensemble des acteurs autour de la collecte et du recyclage des barquettes en polyéthylène téréphtalate (PET). Entre la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), la directive relative à l'interdiction des plastiques à usage unique (SUP) et la stratégie relative à la réduction, au réemploi et au recyclage (3R) des emballages, le responsable français a souligné que le contexte réglementaire plaidait pour une mise en place rapide de nouveaux flux sans craindre les injections contradictoires.

