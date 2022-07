Un appel de Paris pour le réemploi

« Paris s’emballe pour le réemploi » : sous cette formule, la Ville de Paris a lancé un appel à projets « qui vise à accélérer la transition du jetable vers le réutilisable dans le secteur de la restauration hors domicile et faciliter l’adoption par les commerçants (restaurants, bars, brasseries, traiteurs, etc.) de solutions d’emballages sans plastique à usage unique ». Il s’adresse aux opérateurs d’alternatives aux emballages à usage unique et aux commerçants. L’objectif affiché est de réduire les déchets produits par les ménages ainsi que les déchets des activités économiques « directement attribuables à la consommation des ménages ». Les candidats pourront solliciter des financements (jusqu'à 15 000 euros par structure) pour mettre en œuvre des boucles de réemploi d’emballages réutilisables dans leur activité ou chez leurs clients. La municipalité parisienne fait valoir qu'elle veut offrir un parcours sans plastique à usage unique aux visiteurs des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, que ce sont 15 tonnes d'emballages en plastique jetables qui finissent quotidiennement dans la poubelle des ménages parisiens et que 75% du contenu ce cette poubelle pourrait être détourné de l’enfouissement et de l’incinération par des actions de réduction, de réemploi et de valorisation.

Les candidats peuvent répondre à cet appel à projets jusqu’au 31 juillet minuit.