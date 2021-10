Un ancien pilote d'essai du 737 MAX de Boeing inculpé pour fraude

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Karen Ducey Le défaut du MCAS est lié aux deux catastrophes aériennes qui ont engendré la mort de 346 passagers. /Photo d'archives/REUTERS/Karen Ducey

Un ancien pilote d'essai de Boeing a été inculpé de six chefs d'accusation de fraude jeudi 14 octobre, pour avoir trompé l'administration de l'aviation civile américaine (FAA) alors qu'elle évaluait le 737 MAX. Pour le ministère américain de la Justice, les actions de Mark Forkner, 49 ans, auraient entravé la capacité de l'administration à protéger les passagers des compagnies aériennes.

Selon l'acte d'accusation, il aurait fourni au groupe d'évaluation des aéronefs de la FAA des « informations matériellement fausses, inexactes et incomplètes » sur une nouvelle partie des commandes de vol du Boeing 737 MAX, appelée le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre (MCAS). Cette fonctionnalité logicielle conçue pour pousser automatiquement le nez de l'avion vers le bas dans certaines conditions, était liée aux deux catastrophes aériennes qui ont fait 346 morts et conduit la FAA à interdire le 737 MAX de vol pendant 20 mois, jusqu'en novembre 2020.

Une lourde facture

Dès 2016, Max Forkner aurait repéré un changement important sur le MCAS et aurait même indiqué à un collègue que cette modification rendait plus difficile le pilotage de l'avion en simulateur. Il aurait cependant délibérément choisi de ne pas partager ces informations avec la FAA, ce qui avait conduit cette dernière à ne pas exiger de formation spécifique pour les pilotes sur ce point. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 100 ans de prison.

En janvier, Boeing a accepté de payer plus de 2,5 milliards de dollars (environ 2,15 milliards d'euros) d'amendes et de dédommagements après avoir conclu un accord de poursuite différée avec le ministère américain de la Justice au sujet de ces deux crashs, qui ont au total coûté au groupe plus de 20 milliards de dollars (environ 17,2 milliards d'euros).

Le 787 Dreamliner en suspens

Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, le constructeur aérien a également annoncé jeudi 14 octobre qu'un nouveau défaut de production avait été détecté sur son 787 Dreamliner. Parmi les pièces défectueuses figurent cette fois des raccords contribuant à sécuriser la poutrelle dans une section de fuselage, et d'autres raccords et agrafes. Boeing a indiqué que cette anomalie n'affectait pas la sécurité immédiate des vols mais a assuré que les appareils qui n'ont pas été encore livrés seraient retravaillés si nécessaire.

Deux importants problèmes de fabrication, sur le raccord d'une portion du fuselage et au niveau du stabilisateur horizontal, avaient déjà été repérés à l'été 2020, et un troisième défaut concernant la cloison de pressurisation avait été identifié en juillet. Début septembre, la FAA avait ainsi déclaré que Boeing ne parviendrait sans doute pas à obtenir l'autorisation de reprendre les livraisons de ses 787 Dreamliner, déjà suspendues depuis le mois de mai, avant la fin du mois d'octobre.

Avec Reuters (David Shepardson avec Eric Beech; version française Camille Raynaud et Jean Terzian)