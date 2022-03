Un ancien de HP et Landa chargé de développer l’emballage chez Fujifilm

Quinze ans d’expérience dans l’impression, dont douze chez les deux ténors du numérique HP et Landa : telle est la dot que Manuel Schrutt apporte à Fujifilm. Il vient d’être nommé responsable emballage chez Fujifilm Graphic Systems, la division qui englobe les activités d’impression du groupe japonais pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (Emea). Formé dans différentes facultés économiques allemandes, également titulaire d’un MBA de l’université de San Diego, en Californie (États-Unis), il sera responsable des activités liées aux étiquettes et aux emballages, couvrant à la fois les gammes de produits dans le jet d’encre numérique et la flexographie.

