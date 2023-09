Un ancien d’Engie prend la direction d’Ynsect

Changement de gouvernance chez Ynsect. Antoine Hubert, le fondateur de la start-up tricolore spécialiste de l’alimentation à base d’insectes, a rendu début juillet son tablier de PDG. «Depuis 2011, la société s’est métamorphosée et, chaque fois, il a fallu adapter la structure. Nous sommes à une nouvelle étape industrielle avec le démarrage de l’usine d’Amiens. Nous avons le désir d’accéder plus vite à la rentabilité», a justifié le dirigeant. Il va devenir vice-président et se concentrer sur la recherche et l’innovation de la société.

[...]