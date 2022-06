Un an de baisse continue pour le marché automobile français

Une paralysie totale. Voilà la situation à laquelle semble aujourd'hui être confronté le marché automobile français, englué dans des crises aussi multiples que profondes. Selon les chiffres publiés mercredi 1er juin par la Plateforme automobile (PFA), 126 813 voitures neuves particulières ont été vendues au cours du mois de mai 2021, ce qui représente une baisse sur un an de 10,1% et un douzième mois consécutif dans le rouge. Sur les cinq premiers mois de l'année, la chute s'établit d'ailleurs à 16,9% (600 897 immatriculations). Les mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, la pénurie mondiale de semi-conducteurs et la guerre en Ukraine continuent de peser fortement dans la balance.

Opel et Fiat se redressent

