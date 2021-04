Un an après son rachat, Altran devient Capgemini Engineering

C’en est fini de la marque Altran. Un an après son rachat par Capgemini, l’ingénieriste change de nom et devient… Capgemini Engineering. Cette nouvelle "ligne d’activité globale" du groupe rassemble 52 000 ingénieurs et scientifiques, dont le rôle est d’accompagner les entreprises dans leurs projets de recherche et développement. Ses services couvrent trois domaines clés : ingénierie de produits et systèmes, digital et logiciel et opérations industrielles. Renforçant ainsi la position de l’entreprise de services du numérique (ESN) auprès des industriels.