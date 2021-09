Un an après la légalisation du CBD, à quoi ressemble ce marché florissant en France ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Roman Epitropakis A l'intérieur d'une des boutiques du Chanvrier français, qui proposent des produits à base de CBD.

Une forte odeur de cannabis, des flacons d’huile et des fleurs séchées sous des cloches de verre. L’espace est classe et zen. Vous êtes dans l'une des nombreuses boutiques de CBD qui ont fleuri en un an sur tout le territoire français. Depuis l’arrêté de la Cour européenne de justice de novembre 2020 concernant l’affaire « Kanavape », les produits à base de CBD déferlent sur l’Hexagone. Petit tour d’horizon de ce marché en pleine floraison.

Quels produits à base de CBD ?

Substance non-psychotrope du cannabis (contrairement au THC), le CBD – ou cannabidiol – est principalement décliné en produits alimentaires, cosmétiques, e-liquides pour les vapoteuses et même alimentation pour animaux. Mais c’est sous sa forme la plus simple, les fleurs séchées, qu’il s’écoule le plus, avec 70 % des ventes des CBD shops, selon l’Union des professionnels du CBD qui rassemble 400 membres. Officiellement, les fleurs servent à être infusées, car il est interdit de les fumer. Officieusement, elles sont pour de nombreux consommateurs le moyen de combattre la dépendance au tabac ou au THC, par substitution totale ou partielle.

