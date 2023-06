Un Airbus A400M bombardier d’eau, Agrial maintient ses prix, retard de paiements des entreprises... Les cinq articles les plus lus

Quels sujets ont retenu votre attention cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Au programme, l'Airbus A400M pourrait se transformer en bombardier d'eau et aider à lutter contre les grands incendies, mais ne convainc pas la sécurité civile, la coopérative Agrial rechigne à baisser ses prix et privilégie ses investissements, les grandes entreprises qui payent de plus en plus tard leurs fournisseurs sous surveillance de Bercy.