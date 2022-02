Un air de légèreté

La dernière-née de cette gamme de guitares électroacoustiques folk de voyage est la Lava Me 3. Lava Music a créé sa première guitare monocoque moulée par injection Lava Me en 2017. Cette technologie permet de produire un corps plus confortable et de réduire considérablement l’utilisation de colle.

©Lava Me

La structure en nid d’abeille de la guitare améliore ses propriétés de rigidité et de durabilité par rapport aux précédents modèles. Équipée d’un écran tactile de 3,5 pouces qui remplace les boutons mécaniques traditionnels, la guitare connectée dispose d’un support wifi et Bluetooth et d’une synchronisation automatique avec le cloud. Elle est équipée entre autres d’un accordeur, d’un métronome et d’un enregistreur.

©Lava Me

Les instruments Lava Music sont désignés, développés et produits en Chine grâce à une équipe d’ingénieurs en matériaux et en acoustique dans l’usine propre de la marque. Lava Music France est distributeur et spécialiste des instruments Lava Music pour la France, la Belgique et le Luxembourg.

©Lava Me

Cette guitare connectée hors du commun est vendue entre 1199 € et 1399 € selon sa configuration. L’instrument pèse un peu plus de 2 kg. La guitare est disponible en 6 couleurs (bleu, blanc, doré, gris sidéral, rouge et rose)