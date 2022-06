Un accord pour attirer les jeunes vers les métiers de la machine d’emballage

Emballages Magazine a consacré sa dernière enquête « À la une », parue dans le numéro 1034 de juin-juillet, aux problèmes de recrutement dans le secteur des machines d’emballage. Le manque d’appétence des jeunes pour les métiers de l’industrie et, hélas encore davantage pour l’emballage, est bel et bien réel, comme le prouvent les dizaines d’annonces des constructeurs qui restent sans réponse. Or, le secteur, n’a jamais été aussi dynamique. À l’heure où les « baby-boomers » font valoir leur droit à la retraite, la question de leur remplacement se pose donc de façon urgente pour ces entreprises. L’accord qui vient d’être conclu entre le Syndicat des entreprises de commerce international de matériels d’emballage et de production (Secimep) et l’Agence nationale excellence pro doit être examiné dans ce contexte. Christophe Moulin, président du Secimep, s’en était d’ailleurs ouvert dans nos colonnes, il y a quelques mois.

