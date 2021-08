UMG prévoit une croissance de plus de 10% cette année à changes constants

Universal Music Group, que Vivendi prévoit d'introduire en Bourse en septembre, s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 10% à changes constants et vise une croissance de son Ebitda de plus de 20% en 2021, a déclaré mercredi le directeur financier du label, Boyd Muir.

Universal Music Group, que Vivendi prévoit d'introduire en Bourse en septembre, s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 10% à changes constants et vise une croissance de son Ebitda de plus de 20% en 2021, a déclaré mercredi le directeur financier du label, Boyd Muir. /Photo prise le 20 juillet 2021/ REUTERS/Arnd Wiegmann Le premier label musical mondial dit vouloir verser un dividende représentant 50% de son bénéfice net à moyen terme et vise une marge d'Ebitda comprise entre 20% et 30%, a-t-il ajouté devant les journalistes. (Reportage Sarah White; rédigé par Bertrand Boucey et Jean Terzian)

