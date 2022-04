Dans les rayons des supermarchés, en Ile-de-France comme en Bourgogne, la moutarde commence à manquer. La vague de froid d’avril 2021 en France a réduit de 50% les rendements des cultures de graines. Le dôme de chaleur qui a touché le Canada en juillet 2021 a eu le même effet. « L’Ukraine, sans être un gros producteur, représentait un plan de secours, nous comptions dessus pour faire la jonction avec la prochaine récolte, mais cette solution est tombée à l’eau. Nous n’avons aucune garantie ni visibilité au-delà de la quinzaine sur les approvisionnements », explique Luc Vandermaesen, directeur général de Reine de Dijon (165 salariés et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021) et président de l’association Moutarde de Bourgogne.

Réunis au sein de l’association, les quatre industriels installés en Côte d’Or (Reine de Dijon à Fleurey-sur-Ouche, Européenne de condiments à Couchey pour le groupe Kühne, Moutarderie Fallot à Beaune et Unilever pour les marques Amora et Maille à Chevigny-Saint-Sauveur) et le Marnais Charbonneaux-Brabant, ont besoin de 32 000 tonnes de graines de moutarde pour produire 90% du tonnage français de pâte de moutarde.

