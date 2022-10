UFC-Que choisir s’active pour le Nutri-Score

« On comprend en un clin d’œil si le produit est bon pour la santé ou pas » : c’est pourquoi l'UFC-Que choisir souhaite que le Nutri-Score, déployé en France depuis 2017, mais aussi en Allemagne ou en Espagne, devienne obligatoire pour mieux s’imposer au sein de l’Union européenne. Lancée le mercredi 12 octobre, la campagne nationale #AfficheTonNutriScore entend dénoncer, dans un « combat » pour la « transparence », la mauvaise volonté de certaines entreprises adeptes des allégations douteuses et du « marketing nutritionnel ». Pour porter cette position ancienne, « à l'unisson » du Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc), l’association de consommateurs a mené des actions dans une trentaine de grandes surfaces, comme à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), pour évaluer comment les clients comprennent et utilisent le système d’information nutritionnelle (SIN).

