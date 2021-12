Dans l'Union européenne, première baisse des exportations de vins pétillants en dix ans

Le coronavirus et les mesures mises en place pour le contenir, notamment la fermeture des bars et restaurants, ont pesé sur le marché du vin l'année dernière, pour laquelle les dernières données en date sont disponibles. Le champagne a été particulièrement touché : 66 millions de litres ont été vendus en 2020, contre près de 84 millions de litres l'année précédente, soit une baisse de plus de 20%.