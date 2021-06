UE: Les règles de discipline budgétaire resteront suspendues en 2022

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © YVES HERMAN Les règles européennes de discipline budgétaire, qui avait été suspendues par Bruxelles en 2020 pour permettre aux Etats membres de l'UE de faire face à la pandémie de COVID-19, le resteront en 2022 avant d'être rétablies l'année suivante, a annoncé mercredi la Commission européenne. /Photo prise le 8 mai 2021/REUTERS/Yves Herman

"Sur la base des prévisions économiques du printemps 2021 de la Commission, la clause dérogatoire générale continuera à s'appliquer en 2022 et devrait être désactivée à partir de 2023", écrit la Commission dans un communiqué.

Le pacte de stabilité et de croissance impose le maintien du déficit public sous la barre des 3% du PIB tandis que la dette publique ne doit pas être supérieure à 60% du PIB.

Ces règles ont été mises en suspens en mars 2020, lorsque l'Europe a été frappée par la pandémie de coronavirus qui a provoqué la plus grande récession depuis la Seconde Guerre mondiale et forcé les Etats à mettre en place des politiques de soutien à leurs économies.

"La politique budgétaire doit rester favorable en 2021 et 2022. Les États membres devraient éviter un retrait prématuré de l'aide et utiliser pleinement le financement au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR)", autrement dit le plan de relance européen adopté par les dirigeants de l'UE en juillet dernier, a indiqué la Commission européenne.

"Une fois les conditions réunies, les États membres devront poursuivre des politiques garantissant la viabilité budgétaire à moyen terme", précise-t-elle.

La Commission a déclaré qu'en raison d'un degré exceptionnellement élevé d'incertitude quant à l'avenir, ses orientations étaient désormais essentiellement qualitatives, mais qu'elle reviendrait en 2022 avec des orientations plus quantifiées pour les années suivantes.

"Notre message aujourd'hui est que tous les pays devraient préserver les investissements financés au niveau national. Une fois les risques sanitaires atténués, les pays de l'UE devraient veiller à passer à des mesures plus ciblées pour aider les entreprises et les travailleurs à évoluer dans un monde post-COVID", a déclaré Paolo Gentiloni, commissaire à l'économie, cité dans le communiqué.

(Jan Strupczewski, version française Hayat Gazzane, édité par Jean-Stéphane Brosse)