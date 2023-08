UE: Le nombre d'entreprises en faillite au plus haut depuis 2015 - Eurostat

Les secteurs les plus touchés sont celui de l'hébergement et la restauration, qui a vu les déclarations de faillites augmenter de 23,9% par rapport au premier trimestre, suivi des transports et du stockage (+15,2%) et de l'éducation et des activités sociales (+10,1%).

Le nombre de déclarations de faillites était plus élevé au deuxième trimestre 2023 qu'au dernier trimestre 2019, avant la pandémie de COVID-19.

Durant la crise sanitaire, le nombre de défaillances a reculé grâce aux mesures publiques de soutien prises par les gouvernement pour éviter les cessations de paiements.

La plus grande hausse des faillites entre ces deux périodes est à observer dans le secteur de l'hébergement et la restauration avec une augmentation de 82,5%.

Le nombre de faillites a baissé dans seulement deux secteurs, l'industrie (-11,5%) et la construction (-2,7%), entre la fin 2019 et le deuxième trimestre 2023, rapporte Eurostat.

En France, le nombre de défaillances d'entreprises reste "orienté à la hausse tout en restant sous son niveau moyen pré-pandémique", a indiqué jeudi la Banque de France.

L'institution rapporte que le nombre de défaillances cumulé sur les douze derniers mois à fin juillet s'établit à 49.863, contre un niveau moyen sur la période 2010-2019, avant la pandémie de COVID-19, de 59.342.

