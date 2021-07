UBS: Bénéfice net en hausse de 63% au 2eme trimestre grâce aux activités de gestion de fortune

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Arnd Wiegmann UBS a annoncé mardi une hausse de 63% de son bénéfice net au deuxième trimestre. /Photo d'archives/REUTERS/Arnd Wiegmann

par Brenna Hughes Neghaiwi

ZURICH (Reuters) - UBS a annoncé mardi une hausse de 63% de son bénéfice net au deuxième trimestre, la vigueur des marchés ayant dopé les activités de gestion de fortune de plus grande banque.

Le plus grand gestionnaire de fortune a réalisé au cours du deuxième trimestre un bénéfice net de 2,01 milliards de dollars (1,71 milliard d'euros) largement supérieur aux 1,34 milliard de dollars du consensus des analystes établi par la banque.

Le titre a ouvert en hausse de 2,7% à la Bourse de Zurich à la suite de ces résultats.

"Le momentum est de notre côté, et nos choix et initiatives stratégiques portent leurs fruits", a souligné le directeur général Ralph Hamers dans un communiqué, ajoutant que toutes les divisions et régions avaient contribué à cette hausse.

Ralph Hamers, qui occupe le poste de directeur général depuis novembre 2020, a accéléré la numérisation de la banque afin d'élargir sa clientèle fortunée, au-delà de celle des plus riches de la planète.

L'activité de gestion de fortune a généré 25 milliards de dollars d'afflux nets d'argent frais, bénéficiant notamment de la forte activité sur les marchés américains.

