Ubisoft renonce à racheter 500 millions d'euros d'obligations

"Compte tenu des conditions de marché actuelles, Ubisoft a pris la décision de retirer son projet d'offre de rachat portant sur ses obligations existantes en circulation" d’un montant de 500 millions d'euros, a dit le développeur de jeux vidéos dans un communiqué.

Ubisoft avait annoncé la semaine dernière son intention de racheter les obligations portant intérêt au taux de 1,289% et venant à échéance le 30 janvier 2023 et d'en émettre de nouvelles dans le but, notamment, de refinancer certaines dettes existantes du groupe.

(Reportage Dina Kartit, édité par Kate Entringer)