Ubisoft: Net bookings meilleurs que prévu au premier trimestre

(Reuters) - Le développeur français de jeux vidéo Ubisoft Entertainment SA a annoncé jeudi des nets bookings légèrement supérieurs à ses prévisions pour le premier trimestre, grâce aux bonnes performances d'Assassin's Creed et de Rainbow Six Siege.

Ubisoft, qui compte parmi ses titres "Prince of Persia" et "The Division", a enregistré une baisse de 10% de ses nets bookings à 293,3 millions d'euros pour le trimestre clos en juin, alors que ses prévisions étaient d'environ 280 millions d'euros.

Le groupe prévoit des ventes nettes pour le deuxième trimestre autour de 270 millions d'euros et voit toujours un résultat opérationnel non-IFRS d'environ 400 millions d'euros en 2022-23.

Au cours des derniers mois, Ubisoft a dû faire face à des retards et à une baisse de la demande par rapports aux sommets de vente atteints plus tôt lors de la pandémie. L'entreprise doit également faire face à la concurrence des titres à succès et des jeux free-to-play.

Le fabricant de la franchise à succès "Assassin's Creed" a reporté la sortie de son "Avatar : Frontiers of Pandora" à 2023-24.

"Nous avons également décidé de sortir en 2023-24 un plus petit jeu premium non annoncé, initialement prévu pour 2022-23", a déclaré Ubisoft dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires IFRS 15 du premier trimestre s'élève à 318,2 millions d'euros, en baisse de 9,8% comparé aux 352,8 millions d'euros générés l'an dernier.

