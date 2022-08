Ubisoft monte, spéculation sur un intérêt d'Amazon pour Electronic Arts

L'action Ubisoft gagne 5,51% à 45,41 euros à 15h10 après avoir pris jusqu'à 9,4%.

EA et plusieurs autres valeurs du secteur ont bondi après la publication par le site "For The Win" d'USA Today d'informations selon lesquelles Amazon pourrait présenter dans la journée une offre formelle de rachat.

La hausse du titre EA a atteint brièvement 14% mais elle s'est atténuée après que CNBC, citant des sources proches du dossier, a rapporté qu'une offre n'était pas à l'ordre du jour.

EA et Amazon n'ont répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires soumises par Reuters.

