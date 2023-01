Ubisoft dévisse après un avertissement sur ses résultats annuels

A la Bourse de Paris, l'action perd 16,42% à 19,95 euros vers 08h30 GMT, plus forte baisse du SBF 120 (+0,53%).

Les analystes de Morningstar ont déclaré avoir réduit leur objectif de cours sur Ubisoft à 35 euros contre 60 euros "pour tenir compte de la baisse des revenus".

JPMorgan pour sa part a abaissé sa recommandation sur la valeur à "neutre".

L'éditeur de jeux vidéo, qui a annoncé un plan de réduction des coûts, a revu son objectif annuel de net bookings, désormais attendu en baisse de 10% contre une croissance de 10%, et dit anticiper une perte de 500 millions d'euros pour son résultat opérationnel non-IFRS, contre 400 millions auparavant.

Citant la détérioration des conditions macroéconomiques et des tendances pendant la période des fêtes "étonnamment plus lentes que prévu", notamment des lancements récents n'ayant pas donné les résultats escomptés ("Mario+Lapins Crétins: Sparks of Hope" et "Just Dance 2023"), le groupe a dit être conduit à une "prudence accrue pour les années à venir".

Il a annoncé prévoir une réduction nette de ses coûts de base non-variables de plus de 200 millions d'euros au cours des deux prochaines années, qu'il réalisera "grâce à des restructurations ciblées, à la cession de certains actifs non essentiels et à l'attrition naturelle habituelle."

(Rédigé par Claude Chendjou, avec Jean Terzian et Dominique Vidalon, édité par Blandine Hénault)