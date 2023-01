Ubisoft avertit sur ses résultats et va réduire ses coûts

(Reuters) - Ubisoft a lancé mercredi un avertissement sur ses résultats pour l'exercice fiscal 2022-2023, citant la détérioration des conditions macroéconomiques et la lenteur plus importante qu'anticipé de la période des fêtes de fin d'année et de début janvier, et annoncé un plan de réduction des coûts.

L'éditeur de jeux vidéo a indiqué dans un communiqué avoir revu son objectif annuel de net bookings, désormais attendu en baisse de 10% contre une croissance de 10%, et dit anticiper une perte de 500 millions d'euros pour son résultat opérationnel non-IFRS, contre 400 millions auparavant.

Citant la détérioration des conditions macroéconomiques et des tendances pendant la période des fêtes "étonnamment plus lentes que prévu", notamment des lancements récents n'ayant pas donné les résultats escomptés ("Mario+Lapins Crétins: Sparks of Hope" et "Just Dance 2023"), le groupe a dit être conduit à une "prudence accrue pour les années à venir".

Il a annoncé prévoir une réduction nette de ses coûts de base non-variables de plus de 200 millions d'euros au cours des deux prochaines années, qu'il réalisera "grâce à des restructurations ciblées, à la cession de certains actifs non essentiels et à l'attrition naturelle habituelle."

Disant vouloir renforcer ses perspectives de croissance et de création de valeur à long terme, Ubisoft a par ailleurs fait savoir qu'il avait décidé d'arrêter le développement de trois projets non-annoncés et de déprécier environ 500 millions d'euros de R&D capitalisée concernant notamment des jeux premium et les titres arrêtés.

Le groupe a communiqué aussi son objectif de résultat opérationnel non-IFRS pour l'exercice 2023-2024, fixé à environ 400 millions d'euros, qui reflète la situation actuelle tout en anticipant une forte croissance du net bookings grâce à un line-up étoffé de manière importante.

La situation financière d'Ubisoft est solide avec environ 1,5 milliard d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie après remboursement de l'obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance à la fin du mois, est-il indiqué.

Cité dans le communiqué, le co-fondateur et PDG du groupe, Yves Guillemot, a déclaré que "les perspectives à long terme de l'industrie restent prometteuses (...)".

"Nous nous attendons à ce que notre stratégie visant à créer des jeux Live persistants et transformer nos plus grandes marques en véritables phénomènes mondiaux (...) finisse par générer une création de valeur significative, avec une forte croissance du net bookings et du résultat opérationnel au cours des prochaines années."

